بالأرقام: ميسي الأسوأ بين لاعبي برشلونة أمام بيلباو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ظهر بمستوى باهت في مباراة فريقه برشلونة أمام أتلتيك بيلباو، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني.

ورغم أن العادة جرت داخل برشلونة على توجيه سهام الانتقادات للاعبين آخرين مثل فيليب كوتينيو أو أرتورو فيدال أو عثمان ديمبلي، في الوقت الذي يظل فيه ميسي محاطا بحالة لا يمكن المساس بها، ظهر جليا للجميع أن النجم الأرجنتيني كان الأسوأ بين أقرانه في مباراة أمس.

وبمراجعة إحصائيات اللقاء يتبين بشكل واضح لا يرقى إليه أي شك أن ميسي كان أسوأ لاعب في برشلونة الليلة الماضية، فقد كان أكثر من نفذ تمريرات خاطئة (15 تمريرة) كما كان أيضا الأكثر فقدا للكرة (28 مرة)، وكان أكثر من أخفق في تنفيذ مراوغات صحيحة (4 مراوغات فاشلة).

وكما هو معلوم للجميع، يدور أسلوب برشلونة ومستوى أدائه في فلك النجم الأرجنتيني، فهو يرتفع بارتقاء مستوى الأخير وينخفض بتراجعه، ولذلك قدم الفريق الكاتالوني على ملعب "سان ماميس"، معقل أتلتيك بيلباو، أسوأ مبارياته هذا الموسم.

Advertisements

ولا شك أن ميسي لاعب ذو عبقرية فريدة، ولكنه أيضا له سقطاته، ففي مباراة الأمس اتخذ النجم الكبير قرارات خاطئة أكثر من المعتاد، حتى أنه اختفى تماما في شوط المباراة الثاني بعد بعض التدخلات الخشنة من جانب لاعبي الفريق المنافس.

ولم يكن تراجع ميسي لأسباب بدنية، حيث أكد ارنستو فالفيردي أن اللاعب الأرجنتيني كان في كامل لياقته البدنية، وهو ما شدد عليه زملاؤه لويس سواريز وايفان راكتيتش بعد المباراة.

وبعد أن شارك أمام ريال مدريد في ذهاب بطولة كأس ملك إسبانيا في الأسبوع الماضي، لم يبد على ميسي في مواجهة أتلتيك بيلباو أنه كان يعاني من أي إصابة أو معوقات بدنية، ولكنه بالفعل كان يعاني من تراجع كبير في لياقته الفنية، فقد غابت عنه عوامل الدقة والحسم والرؤية الثاقبة، وهي أشياء تميز بها دائما ولكنها تعطلت هذا الأسبوع في الدوري الإسباني.