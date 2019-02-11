رواتب العاملين في السلك الحكومي أعلى من القطاع الخاص

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشر قسم الأجور (الرواتب) في وزارة المالية الإسرائيلية اليوم، الإثنين، تقرير الأجور في السلك الحكومي وأجهزة الأمن للعام 2017. وتبين من التقرير أن أجور النساء تعادل 85% من أجور الرجال. ويبلغ عدد العاملين في السلك الحكومي 197,267، يتقاضون أجورا بمبلغ 38.9 مليار شيكل شهريا، بينها 32.2 مليار كأجور و6.7 مليار كتكلفة المشغل لهذه الأجور.

وتبين من التقرير أن معدل الأجور في السلك الحكومي يبلغ 16,301 شيكل، بحيث أن معدل الأجور في جهاز الصحة يبلغ 18,633 شيكل؛ جهاز الأمن 16,934 شيكل؛ جهاز التربية والتعليم 13,223. وأشار التقرير في المقابل إلى أن معدل الأجور في القطاع الخاص بلغ 10,109 شيكل شهريا في العام 2017.

وأشار التقرير إلى أن معدر الأجور في السلك الحكومي ارتفع بنسبة 25% في السنوات العشر الأخيرة، وبنسبة 11% فقط في القطاع الخاص. وإضافة إلى الأجر المرتفع نسبيا للعاملين في القطاع العام، فإن العاملين في هذا القطاع يحظون بأمن تشغيلي مرتفع وساعات عمل مريحة وأيام إجازة وعدد أيام مرضية مرتفع وتأمين تقاعد وغير ذلك. وأكد التقرير على أن خُمس التقارير حول دوام العاملين في القطاع العام ليس بسبب دوامهم في مكان العمل.

وتطرق التقرير إلى الفروق في أجور الرجال والنساء في السلك الحكومي. ويبلغ الفرق بين أجور الرجال والنساء في السلك الحكومي 15%، وفي جهاز الصحة 28% وفي جهاز التربية والتعليم 9% وفي أجهزة الأمن 21%.

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ووفقا للتقرير، فإن أجور الأطباء ارتفعت بنسبة 59% في السنوات العشر الأخيرة، كما أن الكثير من الأطباء يعملون في وظائف إضافية.

وادعى التقرير أن أجور المعلمين في إسرائيل أعلى من أجورهم في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، لكن الفارق بين المعلمين القدماء والجدد في إسرائيل هو الأعلى في OECD.

ويسافر العاملين في السلك الحكومي في إسرائيل مسافة 24 كيلومتر بالمعدل إلى أماكن عملهم، ويستغرق ذلك مدة 35 دقيقة بالمعدل بينما يستغرق السفر إلى مكان العمل بالمواصلات العامة 51 دقيقة.