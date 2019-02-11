القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة تنظم مؤسسة جدل للمعرفة والثقافة بالتعاون مع جود نعيم وإحسان الخليفات ورشة عمل لتعليم رسم الماندالا في عمّان. الفئة العمرية المستهدفة عمر 12 عامًا وما فوق. ما هي الماندالا؟ الماندالا، أي ما يسمى بفن البهجة هو فن رسم آسيوي علاجيّ، استخدمت من قبل الديانات الهندوسية والبوذية، وتعني كلمة ماندالا بالسنسكريتية الدائرة أو القرص، لكنها تستخدم الآن في الفنون الهندسيّة الرمزية، أو الميتافيزيقية. ويستخدم فن الماندالا كإحدى تقنيات العلاج النفسي والعلاج بالفنّ في تحرير الضغط والقلق والتوتّر. Advertisements موعد الورشة السبت، 23 شباط (فبراير) 2019، الساعة 15:00 - 16:30. كيفية التسجيل للتّسجيل يرجى إرسال رسالة نصية بالاسم الكامل وعنوان الورشة إلى 0799195993. للمعرفة أكثر عن مشروع Galore Arts، اضغطوا هنا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورشة عمل لتعليم رسم الماندالا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.