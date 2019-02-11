أبو الغيط: لا توافقات حول عودة سورية للجامعة العربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الإثنين، إنه لم يرصد أي توافقات بين الدول العربية يمكن أن يؤدي إلى اجتماع وزراء الخارجية للدعوة إلى عودة سورية إلى الجامعة العربية.

جاء ذلك في تصريح للصحافيين، عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الإثنين، في قصر الرئاسة شرق بيروت.

ولدى سؤاله عن عودة سورية إلى الجامعة العربية، أوضح أبو الغيط، أنه "بعد التفكير، أقول إنني أتابع بدقة شديدة هذا الموضوع، ولكنني لم أرصد بعد أن هناك خلاصات تقود إلى التوافق الذي نتحدث عنه، والذي يمكن أن يؤدي إلى اجتماع لوزراء الخارجية، يعلنون فيه انتهاء الخلاف، ودعوة سوريا إلى العودة إلى الجامعة".

وأشار إلى أنه "لا مؤشرات حول نضوج الوضع بالنسبة لسورية، والحديث حول عودتها هو بالكواليس، ويجب أن يكون هناك توافق حول عودتها ومسألة العودة إلى الجامعة العربية مرتبطة بالتوافق السياسي".

ولفت أبو الغيط، إلى "أنني حضرت إلى لبنان، لأعبر للرئيس عون، عن عميق التهاني من قبل الجامعة العربية، ومن قبلي على تشكيل الحكومة اللبنانية"، متمنيا "الكثير من الاستقرار والتقدم للبنان".

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وشدد على أنه "أتيح لي مناقشة نتائج القمة الاقتصادية التي عقدت في 22 كانون الثاني/ يناير الماضي، وواضح لي اهتمام الرئيس عون، بمتابعة قرارات القمة، والذي كان له مبادرة محددة فيما يتعلق ببنك التنمية".

وأكد أن "هذه القمة تميزت بالعديد من المخرجات، التي سيكون لها تأثيرها خلال السنوات المقبلة، وقدمت للرئيس عون، تقريرا عن تحضيرات قمتين أخرتين، القمة الأوروبية -العربية) التي ستعقد في مصر في 24 و25 شباط الجاري، والقمة العربية في تونس، أواخر آذار/مارس المقبل".

وأشار أبو الغيط، إلى أن عون، وعد أن يكون هناك مشاركة لبنانية ناشطة، سواء أكانت في شرم الشيخ أو تونس، لأن "لبنان دولة ثقافة، وحضوره على هذا المستوى دائما ما يكون له تأثيره".