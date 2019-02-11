رئيس الفيفا لـ"العين الإخبارية": فخرون بالتعاون الكروي مع أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، إن التعاون القائم بين الفيفا وأفريقيا بشكل عام له أهمية كبيرة لما يحمله من محاربة الفساد في كرة القدم وعلى الأمن والسلم أيضا، معربا عن فخره بالتعاون القائم بين الجانبين.

وأضاف إنفانتينو، في مقابلة مع "العين الإخبارية" على هامش فعاليات اليوم الثاني للقمة الأفريقية المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن كرة القدم في أفريقيا هي أكثر من مجرد لعبة وأن تأثيرها واضح اجتماعيا واقتصاديا.

وأشار جياني إلى أن التعاون مع أفريقيا ركز على مجال الحكم الرشيد ومحاربة الفساد في كرة القدم وعلى الأمن والسلم أيضا.

ورأى المسؤول الرياضي الدولي أن "تقديم المساعدة ليس سهلا بطبيعة الحال، كما أن الذهاب إلى لعبة كرة القدم دون وضع حياتك في خطر هو أمر في منتهى الضرورة".



وتابع "نعمل أيضا في التعليم، ولدينا مشروع يسمى كرة القدم للمدارس، والأخير يركز على الأطفال والتعليم، والتدريب على المهارات الحياتية، وكرة القدم الحقيقية؛ لأن كرة القدم هي الحياة المدرسية، ولذلك نهتم بها".



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وأعرب إنفانتينو عن فخر منظمته بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، معبرا في الآن نفسه، عن ارتياحها بأن تكون قادرة على إقامة هذا التعاون مع القارة.



وإنفانتينو واحد من الشخصيات المشاركة بالقمة الأفريقية 32 لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالاتحاد الأفريقي، والتي انطلقت الأحد في أديس أبابا، في فعاليات تختتم الإثنين.



وقال إنفانتينو، بكلمته الافتتاحية، إن "الشغف وحب كرة القدم في أفريقيا شيء فريد من نوعه، لافتا إلى أن "طموحه يكمن في جعل أفريقيا تنتقل إلى واقع حقيقي من منطلق إيمانه بقدرات هذه القارة".



وتعقد القمة حول شعار: "اللاجئون والنازحون داخليًا.. نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا".



وتسلمت مصر الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي من رواندا، لتقود المنظمة القارية التي تشهد منذ فترة مشروع إصلاح وهيكلة داخلية، ومساعي لتأمين تمويلها الذاتي، ضمانا لاستقلاليتها.

