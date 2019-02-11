جريفيث ولوسيجارد في صنعاء لإقناع الحوثيين بتنفيذ اتفاق السويد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، الإثنين، إلى العاصمة صنعاء، في محاولة جديدة لإقناع الحوثيين بضرورة الالتزام وتنفيذ اتفاق السويد.

وقالت مصادر يمنية مسؤولة لـ"العين الإخبارية"، إن المبعوث الأممي وصل إلى صنعاء، قادما من العاصمة الأردنية عمان.

وأضافت المصادر أن جريفيث وصل بالتزامن مع وصول رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في محافظة الحديدة مايكل لوسيجارد.

ولفتت المصادر إلى أن "جريفيث ولوسيجارد سيبحثان مسألة ضرورة تننفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بمحافظة الحديدة".

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كما سيحاول المبعوث الأممي عن طريق لقائه قيادات مليشيا الحوثي، إقناعها بضرورة الالتزام وعدم تأخير تنفيذ الانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة، بالإضافة إلى بحث مسألة الإسراع في تنفيذ عملية تبادل الأسرى.

وتحاول مليشيا الحوثي الالتفاف على الأمم المتحدة بتجزئة خطة إعادة الانتشار إلى عدة مراحل، مستمرة في وضع العراقيل واحدة تلو الأخرى أمام جهود إرساء السلام.