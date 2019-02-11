انت الان تتابع مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين في انفجار بفرنسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قُتل شخصان بينهما طفل وأصيب أربعة آخرين بجروح طفيفة في مدينة ليون الفرنسية، إثر انفجار تلاه حريقا نشب في مبنى مكون من طابقين، إذ قال النائب العام للمدينة نيكولا جاكيت، حسبما ذكرت قناة سي نيوز الإخبارية، اليوم الأحد، إنه تم فتح تحقيق لتحديد أسباب وظروف هذا الحادث، مضيفًا أن رجال الإطفاء وصلوا سريعا إلى مكان الحادث وعددهم 75 فردا و27 سيارة إطفاء، موضحة أن النيران نشبت في هذا المبنى الواقع على طريق «فيين» في الدائرة السابعة، وتم السيطرة عليه، وتم نقل المصابين إلى مستشفى لتقديم العلاج اللازم، حيث يعانون من جروح وحروق طفيفة واختناقات.

وأضافت القناة، أنه من المحتمل أن يكون الانفجار وقع في مخبز متواجد في الطابق الأرضي للمبنى، ثم بدأ الحريق ليصل إلى الطوابق العلوية. وأفادت وسائل إعلام محلية بوفاة امرأة حامل وابنتها البالغة من العمر أربع سنوات في هذا الانفجار. وفي يناير الماضي، أعلنت الشرطة الفرنسية، إصابة 9 أشخاص بجروح خطيرة إثر الانفجار