اسماء السيد - طهران: أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني الاثنين أن "المؤامرة" الأميركية ضد بلاده لن تنجح "أبدًا"، في وقت تجمعت حشود في طهران للاحتفال بالذكرى الأربعين لقيام الثورة الإسلامية.
وقال روحاني أمام المشاركين في التجمع في ساحة "أزادي" (حرية) في العاصمة إن "وجود أشخاص اليوم في كل شوارع إيران الإسلامية (...) يعني أن العدو لن يحقق أبدًا أهدافه الشريرة".
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني: المؤامرة الأميركية ضد إيران لن تنجح أبدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.