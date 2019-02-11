روحاني: المؤامرة الأميركية ضد إيران لن تنجح أبدًا 

اسماء السيد - طهران: أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني الاثنين أن "المؤامرة" الأميركية ضد بلاده لن تنجح "أبدًا"، في وقت تجمعت حشود في طهران للاحتفال بالذكرى الأربعين لقيام الثورة الإسلامية.

وقال روحاني أمام المشاركين في التجمع في ساحة "أزادي" (حرية) في العاصمة إن "وجود أشخاص اليوم في كل شوارع إيران الإسلامية (...) يعني أن العدو لن يحقق أبدًا أهدافه الشريرة".

