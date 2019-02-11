المطبوعات أصدرت حكما في دعوى الميدل إيست في حق ميشال قنبور

أصدرت ​محكمة المطبوعات​، برئاسة القاضي رفول البستاني وعضوية المستشارتين هبة عبدالله وناديا جدايل، حكما في الدعوى المقدمة من شركة ​طيران الشرق الأوسط​ ش.م.ل ممثلة برئيس مجلس ادارتها ومديرها العام ​محمد الحوت​ وبصفته الشخصية أيضا بواسطة وكيلهما المحامي ​رشاد سلامة​ بجرائم القدح والذم ونشر ​الأخبار​ الكاذبة في حق المالك والمدير المسؤول لموقع lebanondebate ميشال قنبور، وذلك على خلفية مقال حمل عنوان "أمبراطورية ​الفساد​ في ​مطار بيروت​".

وقضى الحكم بإدانة المدعى عليه بمقتضى المادة 20 من المرسوم الإشتراعي رقم 77/104 المعدل معطوفة على المادة 26 منه، وحبسه ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ 10 ملايين ليرة وإنزال هذه العقوبة تخفيفا سندا الى المادة 254 عقوبات بالغرامة بقيمة 500 ألف ليرة، وإبطال التعقبات عنه بقتضى المادة 22 من المرسوم المذكور أعلاه معطوفة على المادة 26 منه لعدم كفاية العناصر الجرمية".