إدعت ​النيابة العامة​ الاستئنافية في ​النبطية​ على المنشد (علي.م.ب) بجرم إثارة النعرات الطائفية سندا الى المادة 317 عقوبات وذلك بناء على الإخبار المقدم ضده من المحامين محمد زياد جعفيل، عمر الكوش و​فادي سعد​، وأحيل الإدعاء الى القاضي المنفرد الجزائي في النبطية ​حسين الحسيني​ الذي حدد تاريخ 8/7/2019 جلسة للمحاكمة".

كانت هذه تفاصيل خبر الادعاء على المنشد علي.ب بجرم إثارة النعرات الطائفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.