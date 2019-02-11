السنيورة التقى حاكم دبي وبحث معه الاوضاع العربية

التقى رئيس الحكومة الأسبق ​فؤاد السنيورة​ نائب رئيس دولةالإمارات العربية المتحدة ورئيس ​مجلس الوزراء​ وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وكان بحث في الاوضاع العربية العامة .

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