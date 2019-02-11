شقير: خلق فرص عمل للشابات والشباب اللبناني هو من أولويات الحكومة

استقبل وزير الاتصالات محمد شقير، وفدا من البنك الدولي ضم: مسؤول برنامج النمو المتوازن وإدارة مالية المؤسسات العامة بيتر موسلي، الخبيرة الاولى في شؤون الحماية الاجتماعية والعمل والجندرة في منطقة الشرق الاوسط حنين السيد والمستشارة الاقتصادية باتريسيا هيداموس، في حضور المستشار نبيل يموت.
وبحث شقير مع الوفد في برنامج البنك الدولي المتعلق بخلق فرص عمل للشباب اللبناني وقيمته 400 مليون دولار والذي سينفذ على مدى 5 سنوات بالتعاون مع عدد من الوزارات ومنها وزارة الاتصالات. ولفت الوفد الى ان البدء بتنفيذ البرنامج يتطلب اقراره في مجلس الوزراء، متمنيا على الوزير شقير المساعدة في هذا الاطار.
من جهته، أبدى شقير دعمه لهذا البرنامج، "كون خلق فرص عمل للشابات والشباب اللبناني هو من أولويات الحكومة، خصوصا بعد ارتفاع معدلات البطالة والهجرة لدى هذه الشريحة"، مؤكدا انه سيدفع لاقراره سريعا في مجلس الوزراء.
وأكد، كونه رئيسا للهيئات الاقتصادية، انه "سيعمل على تنظيم لقاءات للمسؤولين عن البرنامج مع القطاع الخاص اللبناني المعني المباشر في هذا الموضوع".
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