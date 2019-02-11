إتحادات ونقابات النقل البري: موقفنا ثابت بالتحرك أمام مراكز الميكانيك الأربعاء

أكدت اتحادات ونقابات ​النقل البري​، في بيان، "موقفها الثابت بالتحرك امام مراكز ​المعاينة الميكانيكية​ يوم الاربعاء 13 شباط المقبل في إنتظار ما سيسفر عن اجتماع إستثنائي بعد ظهر اليوم مع وزير الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​".

وعقدت اتحادات ونقابات ​قطاع النقل البري​ في ​لبنان​ اجتماعا في مقر ​الاتحاد العمالي العام​ عرضت في خلاله لموضوع "المعاينة الميكانيكية ومشكلة مواقف ​مطار بيروت الدولي​ إضافة إلى ما تبقى من بنود الاتفاق الذي رعاه فخامة ​رئيس الجمهورية​ بعد ان أنجزت هيئة إدارة السير ما هو مطلوب منها في بنود الاتفاق".

وأكد المجتمعون "موقفهم الثابت في ما يتعلق بمساواة ​السائقين العموميين​ بالعمل على خط مطار ​رفيق الحريري​ الدولي"، لافتين الى أن "اجتماعا سيعقد اليوم مع وزير الأشغال العامة والنقل لمناقشة الموضوع"، مؤكدين "طرحنا مع الانفتاح على مناقشة ما يطرح علينا من حلول تعالج وتراعي مصالح السائقين العموميين".

وأكد المجتمعون موقفهم من "ملف المعاينة الميكانيكية والذي حصنه بالقانون كتاب مدير عام هيئة إدارة السير إلى وزير الداخلية والبلديات وعليه"، لافتين الى أن "اجتماعا طارئا مع وزيرة الداخلية والبلديات سيعقد الساعة الخامسة بعد الظهر اليوم لهذه الغاية". كما أكد المجتمعون أن "موقف الاتحادات والنقابات ثابت في ما يتعلق بالتحرك أمام مراكز المعاينة الميكانيكية يوم الأربعاء في 13/2/2019 بانتظار نتيجة اجتماع اليوم".

ونوهوا بـ"قرار وزيري الاقتصاد والطاقة السابقين بناء لاقتراح مدير عام ​وزارة الاقتصاد​ السيدة ​عليا عباس​ بما يتعلق بمعالجة أزمة أصحاب ​الصهاريج​". ولفتوا الى أن الاتحادات والنقابات "تبقي اجتماعاتها مفتوحة في انتظار ما ستؤول إليه الاجتماعات مع وزيري الأشغال العامة والداخلية والبلديات".