عربيد: لاطلاق دينامية تعالج الوضع الاقتصادي والاجتماعي

دعا رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد إلى "اطلاق دينامية تعالج الوضع الاقتصادي والاجتماعي"، مؤكداً "أننا بعيدون من تحميل ال في مؤتمر صحفي لهمسؤوليات الذي يدرج في وقت المآسي".
وأكد "اننا لن نكتفي بالتعبير عن الحزن لواقعة إحراق جورج زريق نفسه ونحن ننظر الى مؤسساتنا التعليمية كمعامل بناء وليست كشركات ارباح"، مشيراً إلى "اننا نرى في المدرسة الرسمية ضمانة وطنية على المدى البعيد"، داعياً المؤسسات التربوية الى "الامتناع عن منع الافادات عن الاهل واحصاء نسب التخلف عن سداد الاقساط تمهيداً لاستنباط الحلول وندعو هذه المؤسسات الى المحافظة على رسالتها التربوية".
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