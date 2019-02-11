قاووق: قادمون على مسار انتصارات استراتيجية لإيران ومحور المقاومة

رأى عضو المجلس المركزي في "​حزب الله​" ​الشيخ نبيل قاووق​ أن "الانسحاب الأميركي المذل من أفغانسان و​سوريا​، سيضعف الموقفين ال​إسرائيل​ي والسعودي، وسيقوي موقف المقاومة، وتعزيز قدرة ​إيران​ في المنطقة"، مؤكدا "أننا قادمون على مسار انتصارات استراتيجية لإيران ومحور المقاومة، والمزيد من الضعف والتقهقر والاحباط لمثلث العداء للمقاومة المتمثل ب​أميركا​ وإسرائيل و​السعودية​".

وخلال الاحتفال الذي أقامه حزب الله برعاية ​بلدية الخيام​ بمناسبة الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإيرانية، لفت الشيخ قاووق إلى أنه "في شباط من العام 1979 كانت الثورة خارج كل الحسابات والمعادلات ولا تزال حتى اليوم، فهي تصنع الحسابات والمعادلات في المنطقة، وترسم مستقبل المنطقة، وليس أميركا والعدو الإسرائيلي، وهي التي انتصرت ل​فلسطين​، وحولت السفارة الإسرائيلية إلى سفارة فلسطين، وأعادت التوازن في الصراع العربي الإسرائيلي".

واعتبر أن "أحلام إسرائيل الكبرى قد دفنت بانتصار الثورة في إيران، التي تدعم ​المقاومة الفلسطينية​ ب​السلاح​ بشكل علني"، متسائلاً: "هل تجرؤ دولة في ​العالم​ أن تقدم السلاح علناً للمقاومة في فلسطين، ولكن وحدها إيران التي تدفع الأثمان وتحاصر وتعاقب لقاء موقفها الاستراتيجي الداعم لفلسطين".