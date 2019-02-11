رأى عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق أن "الانسحاب الأميركي المذل من أفغانسان وسوريا، سيضعف الموقفين الإسرائيلي والسعودي، وسيقوي موقف المقاومة، وتعزيز قدرة إيران في المنطقة"، مؤكدا "أننا قادمون على مسار انتصارات استراتيجية لإيران ومحور المقاومة، والمزيد من الضعف والتقهقر والاحباط لمثلث العداء للمقاومة المتمثل بأميركا وإسرائيل والسعودية".
وخلال الاحتفال الذي أقامه حزب الله برعاية بلدية الخيام بمناسبة الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإيرانية، لفت الشيخ قاووق إلى أنه "في شباط من العام 1979 كانت الثورة خارج كل الحسابات والمعادلات ولا تزال حتى اليوم، فهي تصنع الحسابات والمعادلات في المنطقة، وترسم مستقبل المنطقة، وليس أميركا والعدو الإسرائيلي، وهي التي انتصرت لفلسطين، وحولت السفارة الإسرائيلية إلى سفارة فلسطين، وأعادت التوازن في الصراع العربي الإسرائيلي".
واعتبر أن "أحلام إسرائيل الكبرى قد دفنت بانتصار الثورة في إيران، التي تدعم المقاومة الفلسطينية بالسلاح بشكل علني"، متسائلاً: "هل تجرؤ دولة في العالم أن تقدم السلاح علناً للمقاومة في فلسطين، ولكن وحدها إيران التي تدفع الأثمان وتحاصر وتعاقب لقاء موقفها الاستراتيجي الداعم لفلسطين".
كانت هذه تفاصيل خبر قاووق: قادمون على مسار انتصارات استراتيجية لإيران ومحور المقاومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.