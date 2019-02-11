شهيب ترأس اجتماعا للبحث بقضية انتحار جورج زريق

ترأس وزير التربية و​التعليم العالي​ ​أكرم شهيب​ إجتماعا إداريا تربويا ضم المدير العام للتربية ​فادي يرق​، ورئيسة منطقة ​الشمال​ التربوية نهلا حاماتي، ورئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، في حضور المستشارين ​أنور ضو​ وصلاح تقي الدين ، وتناول البحث قضية انتحار المرحوم جورج زريق، واطلع الوزير على التحقيق الإداري، وأكد متابعة موضوع تأمين تعليم أبناء المرحوم زريق كما سبق وأعلن في بيانه.

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