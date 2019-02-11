كركي إدعى على مضمون في جرم اختلاس أموال الصندوق الوطني للضمان

ادعى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي على المضمون أ. ف وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخلا من أطباء وصيادلة وغيرهم أمام النيابة العامة المالية في بيروت، وسجلت الدعوى برقم 1061/ 2019 تاريخ 8 شباط 2019، وذلك بجرم إختلاس أموال الصندوق وإستعمال المزور والإحتيال والإفادات الكاذبة والغش.
وحذر كركي "كل من تسول له نفسه من مضمونين وأطباء وصيادلة ومستشفيات بقصد إفادة المضمونين من دون وجه حق، بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة في حقهم، لا سيما الملاحقة القانونية أمام القضاء المختص عند الإقتضاء".
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