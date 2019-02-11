كركي إدعى على مضمون في جرم اختلاس أموال الصندوق الوطني للضمان

ادعى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ​محمد كركي​ على المضمون أ. ف وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخلا من أطباء وصيادلة وغيرهم أمام ​النيابة العامة المالية​ في ​بيروت​، وسجلت الدعوى برقم 1061/ 2019 تاريخ 8 شباط 2019، وذلك بجرم إختلاس أموال الصندوق وإستعمال المزور والإحتيال والإفادات الكاذبة والغش.

وحذر كركي "كل من تسول له نفسه من مضمونين وأطباء وصيادلة و​مستشفيات​ بقصد إفادة المضمونين من دون وجه حق، بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة في حقهم، لا سيما الملاحقة القانونية أمام ​القضاء​ المختص عند الإقتضاء".