قوى الأمن: توقيف مروجي مخدرات وضبط كمية منها محلة الدكوانة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أنه "توافرت معلومات ل​مفرزة استقصاء جبل لبنان​ في وحدة الدرك الاقليمي عن قيام اشخاص بترويج ​المخدرات​ في محلة ​الدكوانة​ / ​مار روكز​ على متن سيارة نوع "سيتروين" لون اسود"، مشيرة الى أنه "نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، كمنت دوريات هذه المفرزة للسيارة المذكورة واطبقت عليها، عندها قام سائقها بصدم آليتين عسكريتين محاولا الفرار، غير ان العناصر تمكنوا من توقيف الشخصين اللذين كانا على متن السيتروين بعد ان حصل عراك فيما بينهم. وهما اللبنانيان: ر. ح. (مواليد عام 1991) وع. خ. (مواليد عام 1979) وتم ضبط السيارة".

وأوضحت أنه "بتفتيشهما عثر بحوزتهما على محفظة تحتوي /34/ كيسا بداخله اوراق صفراء يوجد فيها مادة ​الكوكايين​، /18/ حنجوراً بداخلها مادة باز الكوكايين (حجر)، ​هاتف خلوي​ ومبلغ مالي. وقد اعترفا بترويج المخدرات والتحقيق مستمر بإشراف ​القضاء​ المختص".