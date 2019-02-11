لفت وزير البيئة فادي جريصاتي إلى أنه "تمّت الموافقة اليوم على جميع الطلبات المسجّلة في وزارة البيئة حول نوعية الهواء في بعض المناطق ، وبالتالي ستُزوّد هذه المعلومات لطالبيها بدءاً من نهار غد"، مشيراً إلى انه "حرصاً على الشفافية كنهج معتمد سيجري في المستقبل القريب نشر هذه المعلومات دورياً على الموقع الالكتروني للوزارة".
وفي بيان له، أشار إلى ان "الحقّ في الحصول على هذه المعلومات مكرّس في قانون الحقّ في الوصول إلى المعلومات (القانون 28/2017) كما في قانون حماية نوعيّة الهواء (القانون 78/2018)، وبالتالي فإنّ وزارة البيئة تولي هذا الموضوع اهتماماً خاصاً وتتمنّى مراجعتها بشأن أي استيضاح".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير البيئة يوافق على طلبات الحصول على معلومات حول نوعية الهواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.