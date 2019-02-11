البخاري: سفارة السعودية لدى لبنان تواصل تبني وتنفيذ المبادرات الإنسانية

أكد السفير السعودي في ​لبنان​ ​وليد البخاري​ في تصريح له عبر مواعق التواصل الاجتماعي أن "سفارة ​السعودية​ لدى لبنان، تواصل تبني وتنفيذ المبادرات الإنسانية، التي تعكس الدور الحقيقي الذي تضطلع به المملكة في خدمة الإنسان وبناء قدراته وصناعة الأمل لديه ".

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