الاب مونس: في مصر كان هناك حضور ماروني ورهباني متجذر بطقوسه

اشار البروفيسور الاب ​يوسف مونس​ في تصريح الى أنه "كان لعيد ​مار مارون​ في مصر وخاصة في ​القاهرة​ احتفالات هامة تميزت بالحضور الكثيف للمؤمنين موارنة وغير موارنة من جميع الطوائف والمذاهب وبحضور مميز لشخصيات دينية ورسمية هامة"، لافتا الى أنه "نهار الجمعة الماضي أقام مطران مصر و​السودان​ جورج سيحان قداسا في كنيسة القديسة تريزيا الطفل يسوع في ​الاسكندرية​ عاونه كاهن الرعية الاب الخوري فريد مرهج".

وأضاف: "في 9 شباط وهو يوم العيد اقام المطران قداسا احتفاليا في كاتدرائية القديس يوسف في الظاهر عاونه فيه الخوري تيرا وقد قاد الجوقة الخوري جورج خطار، أما يوم الاحد في العاشر من شباط فكان الاحتفال في ​كنيسة مار مارون​ في مصر الجديدة للرهبان ​الموارنة​ المريميين فكان القداس في رعية ​مار انطونيوس الكبير​ في ​بيروت​ حيث القى كاهن الرعية الاب فريد ضومط عظة اكد فيها ان مار مارون كان راهبا مصليا وهو قديس الكنيسة جمعاء".

وبالعودة الى مصر، لفت الاب مونس الى أنه "وفي الساعة السابعة من مساء الاحد اقيم قداس ترأسه المطران جورج شيحان"، مشيرا الى انه "في مصر حضور ماروني ورهباني وعلماني متجذر في طقوسه وشخصية الهوية المارونية واللبنانية من اعماق ​الوادي المقدس​ انتشارا في بؤر ​العالم​ جميعها"، مشددا على انه "كان هناك استقبال كبير وضيافة هامة في نادي الكنيسة لجميع المشاركين وكان استقبال الضيوف على وقع قرع الطبول والبيارق واعلام يتقدمهم علم مصر ونشيد لمار مارون وقد دخل المطران شيحان يرافقه الاب نبيل رفول والاب طارق بشعلاني وابتدأ الاحتفال المهيب".