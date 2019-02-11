الغريب: لا يمكن حل ملف النزوح إلا عبر التواصل بين الدولتين اللبنانية والسورية

دعا وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب الجميع الى "اخراج موضوع النازحين السوريين من التجاذبات السياسية لما فيه مصلحة لبنان التي يجب ان تكون فوق كل اعتبار"، مؤكدا ان "مقاربتنا لموضوع النازحين تنطلق من ضرورة العودة الكريمة والآمنة والتي يجب ان تحفظ امن وكرامة النازح السوري"، مشددا على انه " لا يمكن حل ملف النزوح إلا عبر التواصل بين الدولتين اللبنانية والسورية".
وفي مؤتمر صحافي خلال تسلمه مهامه في الوزارة اوضح الغريب أن "لبنان عضو مؤسس في منظمة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية وهو ملتزم بالقرارات الدولية كما اننا نقدر للمجتمع الدولي وقوفه الى جانب لبنان في ملف النازحين ولكن العبء فاق كل تصور وندعو الى ضرورة تكاتف كل الجهات المانحة لزيادة دعمها للبنان لتخفيف الأعباء"، داعيا "المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لمعالجة ازمة النازحين".
وكشف الغريب أننا "سوف نسعى مع مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين والامن العام اللبناني والبلديات لضمان حصولنا على ارقام دقيقة للنازحين".
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