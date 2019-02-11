أكد المتحدث باسم حركة "فتح" منير الجاغوب أن "الحركة لن تتراجع عن موقفها الرافض لصفقة القرن رغم الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة وإسرائيل على الصعيد المالي"، مشيراً إلى أن "تشدد الولايات المتحدة وإسرائيل هجومهما على فلسطين، هذه المرة من خلال تشديد الحصار المالي، لا لسبب سوى لأننا نرفض الانصياع لما يحاولون فرضه على شعبنا من خطط ومشاريع لا هدف لها سوى تصفية القضية الفلسطينية".
ولفت إلى انه "عندما اتخذنا قرارنا برفض صفقة القرن كنا على يقين أن أميركا وإسرائيل ستستخدمان كل ما لديهما من وسائل الضغط والترهيب لمحاولة ثنينا عن موقفنا"، مشيراً إلى أن "أميركا تهدد البنوك لكي تمتنع عن قبول أية تحويلات مالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتستعد إسرائيل من جانبها لمصادرة أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها بحسب اتفاق باريس الاقتصادي وهي حق فلسطيني وليست منة من أحد".
وشدد على "أنهم يدركون حجم ما ينتظرهم من صعوبات، و"لكننا نؤكد لأمريكا وإسرائيل شيئا واحدا، لن نتراجع عن موقفنا الرافض لصفقة القرن".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بـ"فتح": لن نتراجع عن موقفنا الرافض لصفقة القرن مهما ضغطتم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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