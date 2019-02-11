مسؤول بـ"فتح": لن نتراجع عن موقفنا الرافض لصفقة القرن مهما ضغطتم

أكد المتحدث باسم حركة "فتح" ​منير الجاغوب​ أن "الحركة لن تتراجع عن موقفها الرافض لصفقة القرن رغم الضغط الذي تمارسه ​الولايات المتحدة​ و​إسرائيل​ على الصعيد المالي"، مشيراً إلى أن "تشدد الولايات المتحدة وإسرائيل هجومهما على ​فلسطين​، هذه المرة من خلال تشديد الحصار المالي، لا لسبب سوى لأننا نرفض الانصياع لما يحاولون فرضه على شعبنا من خطط ومشاريع لا هدف لها سوى تصفية ​القضية الفلسطينية​".

ولفت إلى انه "عندما اتخذنا قرارنا برفض صفقة القرن كنا على يقين أن ​أميركا​ وإسرائيل ستستخدمان كل ما لديهما من وسائل الضغط والترهيب لمحاولة ثنينا عن موقفنا"، مشيراً إلى أن "أميركا تهدد البنوك لكي تمتنع عن قبول أية ​تحويلات مالية​ للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتستعد إسرائيل من جانبها لمصادرة أموال ​الضرائب​ الفلسطينية التي تجبيها بحسب اتفاق ​باريس​ الاقتصادي وهي حق فلسطيني وليست منة من أحد".

وشدد على "أنهم يدركون حجم ما ينتظرهم من صعوبات، و"لكننا نؤكد لأمريكا وإسرائيل شيئا واحدا، لن نتراجع عن موقفنا الرافض لصفقة القرن".