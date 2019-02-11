غدًا.. قطع وضعف المياه في 3 مناطق بالجيزة 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أن الفترة المقبلة، تشهد تحسنًا ملحوظًا في كمية المياه التي يجرى ضخها للقطاع الشمالي بالمحافظة، عقب الانتهاء من بعض التعديلات اللازمة بتوسعات محطة مياه إمبابة، والتي يبدأ الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة العمل بها اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء وحتى يوم الجمعة 15/2/2019.

وأضاف محافظ الجيزة، في بيان، اليوم الاثنين، أن المحافظة تسعى جاهدة لحل مشكلة ضعف المياه قبل حلول فصل الصيف، مشيرًا إلى أن تلك التوسعات تخدم مراكز وقرى قطاع شمال الجيزة، ويجرى زيادة كمية المياة المنتجة بحوالي 50 ألف م3 /يوم، والتي من شأنها أن تساهم بشكل كبير في سد احتياجات المواطنين من مياه الشرب.

وأضاف راشد، أن تلك الأعمال تستلزم تخفيض تشغيل محطة مياه إمبابة، ما قد يترتب عليه قطع المياه أو ضعفها عن مناطق (أوسيم وكرداسة ومنشأة القناطر والقرى التابعة لهم) لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من غد الثلاثاء، الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة التاسعة صباح الجمعة المقبل الموافق 15/2/2019.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشآت الحكومية والخاصة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة تنفيذ الأعمال، والاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم على الفور.