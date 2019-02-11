قتلوا مواطنًا وسرقوا دراجته.. الإعدام لزعيم عصابة والمؤبد لأفرادها بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

صدقت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي، رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، على قرار مفتي الديار المصرية بالإعدام شنقًا لعاطل، والسجن المؤبد لأربعة من زملائه؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 13256 جنايات منيا القمح لسنة 2016، بتكوين تشكيلًا عصابيًا بزعامة الأول، وقتل أحد المواطنين لسرقة دراجته النارية بالإكراه.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مستشفى "منيا القمح" المركزي، يفيد بوصول المدعو "أحمد طارق الطحاوي" جثة هامدة؛ إثر إصابته بطلق ناري على يد مجهولين.

وتوصلت تحريات الرائد رائد ربيع، رئيس مباحث منيا القمح، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عبده.م" و"أحمد.ن" و"محمود.ص" و"عمرو.هـ و"أحمد.ع" جميعهم عاطلين، كونوا تشكيلًا عصابيًا بزعامة الأول، تخصص في سرقة الدراجات البخارية من المواطنين بالإكراه، وحينما حاولوا استيقاف المجني عليه وسرقة دراجته حاول التصدي لهم، إلا أنهم أطلقوا عليه النار ما أسفر عن مقتله في الحال.

جرى ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.