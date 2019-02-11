دجال على الموضة.. أعمال السحر والشعوذة عبر "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

رغم بلوغه الخمسية من العمر، بحث "محمد. ع" عن طريقة لاصطياد ضحاياه بزعم قدرته على ممارسة جميع أنواع السحر والشعوذة، فاستعان بنجله وطلب منه إعداد حساب شخصي له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتخذها ستارا لهروبه من ملاحقات الشرطة لصدور حكم قضائي ضده.

مباحث تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية رصدت قيام مُستخدم حساب بموقع "فيسبوك" بنشر مشاركات تتضمن صور وعبارات تفيد قدرته على ممارسة جميع أنواع السحر والشعوذة نظير مبالغ مالية.

وأكدت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد ع. ق"، 50 سنة، مقيم بمركز أطفيح جنوب محافظة الجيزة، سبق ضبطه واتهامه في 3 قضايا "تبديد"، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية "تبديد".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه وضبطه بمحل إقامته، بالفحص والتفتيش تم ضبط جهاز هاتف محمول، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها، كما تم العثور على كتاب لتفسير الأحلام وأوراق تحتوي على طلاسم خاصه بأعمال السحر والشعوذة، يستخدمها مع المترددين عليه والمتواصلين معه عبر شبكة الانترنت.

واعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع نجله بقصد النصب وإيهام المتعاملين معه بقدرته على ممارسة السحر، للاستفادة منهم ماديًا، وتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.