رئيس الوزراء يفتتح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2019)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثالث للبترول (إيجبس 2019) الذي يعقد تحت رعاية الرئيس بمشاركة عدد من وزراء البترول العرب والأفارقة ومسئولي ورؤساء كبرى المنظمات الدولية والإقليمية والشركات العالمية العاملة فى مجال صناعة البترول.
ويشهد المؤتمر - الذى يستمر حتى بعد غد الأربعاء - 6 جلسات رئيسية تشمل الجلسات الإستراتيجية والتقنية وجلسات أمن الطاقة والمرأة والصحة والسلامة والبيئة والشئون المالية والاستثمار بمشاركة أكثر من 200 متحدث من مسئولي وخبراء الصناعة و1200 من أعضاء الوفود.
ويناقش المؤتمر لأول مرة هذا العام موضوعات التكنولوجيا الرقمية في مجال الطاقة وتمكين الشباب، كما تشارك بالمعرض المصاحب 400 شركة و13 دولة بأجنحة في المعرض.
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