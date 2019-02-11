أرباح ايجيترانس تهوي 51.4% خلال العام الماضي نتيجة تراجع الإيرادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علاء الدين:

هوت أرباح الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس" خلال العام الماضي بنسبة 51.4% مقارنة بعام 2017.

وبحسب بيان للشركة بناتئج أعمالها المستقلة أرسلته اليوم الاثنين للبورصة فإن أرباحها انخفضت من 72.6 مليون جنيه في عام 2017 لتسجل 35.3 مليون جنيه بنهاية العام الماضي.

وجاء تراجع الأرباح مدفوعًا بانخفاض إيرادات الشركة خلال العام الماضي بنسبة 17.9% مقارنة بعام 2017.

وسجلت إيرادات الشركة 242.6 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل 295.6 مليون جنيه في عام 2017.

وتراجعت التدفقات النقدية للشركة من نشاط التشغيل خلال العام الماضي بشكل واضح لتسجل 14.2 مليون جنيه مقابل 102.8 مليون جنيه في عام 2017.

فيما زادت التدفقات النقدية من نشاط التمويل بنسبة 65.3 %، لتسجل 43.2 مليون جنيه خلال العام الماضي مقابل 26.2 مليون جنيه في عام 2017.

وسجلت التدفقات النقدية للشركة من نشاط الاستثمار 16.9 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بـ 14.2 مليون جنيه في العام السابق له.

وكانت أرباح الشركة تراجعت خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 49.2% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وتأسست الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس" في ديسمبر 1973، وتعمل في مجال اللوجستيات وشحن البضائع والتخزين والتوزيع.