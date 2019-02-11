"لا يستخدم في المكالمات والتصوير".. ننشر مواصفات "تابلت" أولى ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

نشرت إدارة الإعلام بإدارة دسوق التعليمية التابعة لمحافظة كفر الشيخ، "فيديو" توضيحي، لطلاب الصف الأول الثانوي، الذين تسلموا جهاز "التالبت" في إطار دمج التكنولوجيا بالمنظومة التعليمية؛ لتوضيح محتويات الجهاز قبل استلامه، وتنبيهات مهمة على الطلاب قبل الاستلام.

وتضمن "الفيديو"، توضيحًا لمشتملات الجهاز: شاحن، كابل USB، سماعة، قلم، الرقم السري الخاص بالجهاز "serial number".

وأكد الفيديو، ضرورة الاحتفاظ بالرقم السري الخاص بالجهاز، لأنه بمثابة الضمان، كما أكد عدم شحن الجهاز إلا بالشاحن الخاص به.

ومن مواصفات الجهاز: إصدار Glaxy tab A6، ذاكرة 32 جيجا، كاميرا خلفية 8 ميجا بكسيل، معالج "بروسيسور" 1.6 ميجا، وبطارية 7300 أمبير.

ورغم وجود كاميرا، إلا أنها معلقة، ولا يسمح الجهاز بالتصوير، لأنه مبرمج للتعامل مع النظام المحدد من وزارة التربية والتعليم فقط والمتمثل في الدخول على بنك المعرفة المصري، والحصول على تعليمات الوزارة.

كما أن الجهاز لا يسمح بإجراء المكالمات، أو الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت اليوم الاثنين، المرحلة الأولى من إجراءات توزيع أجهزة "التابلت" على طلاب الصف الأول الثانوي في 20 محافظة هي: الإسماعيلية (7919 جهاز)، بور سعيد (5682)، السويس (4075)، مرسى مطروح (1863)، شمال سيناء (3300)، الوادي الجديد (2601)، الأقصر (6349)، جنوب سيناء (832)، البحر الأحمر (2885)، أسوان (7289)، الفيوم (14841)، بني سويف (16643)، قنا (16353)، الإسكندرية (45349)، القاهرة (91572)، المنيا (29854)، أسيوط (24801)، سوهاج (21137)، الشرقية (50017) ودمياط (12582).