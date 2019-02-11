وزير النقل من أسوان: "شراكة" القطاع الخاص في السكة الحديد لا تعني "خصخصة" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

نفى الدكتور هشام عرفات وزير النقل وجود أي خطة لخصخصة السكة الحديد، مؤكدًا أن هناك اتجاه لعمل شراكة مع القطاع الخاص، وخطة للاعتماد عليها في نقل البضائع.

جاء ذلك خلال جولة وزير النقل التفقدية اليوم، في محطة سكة حديد السد العالي بمحافظة أسوان.

وأضاف "عرفات" أن محطة السد العالي لنقل البضائع والركاب نجحت في نقل حاويات بإجمالي 251 حاوية بوزن يصل إلى 14400 طن، خلال الفترة من مارس العام الماضي وحتى شهر أكتوبر الماضي.

مؤكدًا أن محطة السد العالي ستتحول إلى منطقة لوجستية هامة لتبادل البضائع بين مصر والسودان لتقليل نقل الحاويات عبر الطرق السريعة واستبدالها بالسكة الحديد، حيث تشمل تجديد وتطوير المحطة وتزويدها بعربات جديدة مخصصة حديثا لنقل الحاويات.

وقال وزير النقل والمواصلات، إنه لا توجد خصخصة في السكة الحديد بينما هي مشاركة من القطاع الخاص وليست خصخصة، موضحًا أن شركات القطاع الخاص لها دورًا هامًا في حركة نقل البضائع.