الرئيس الفنزويلي: جنود بلادنا وقواتنا المسلحة سيدافعون عن أرضهم

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أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن جنود بلاده وقواتها المسلحة، سيدافعون ببسالة عن أرضهم المقدسة بوجه الإمبراطورية، وذلك في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
جاء ذلك بعد ساعات من أمر مادورو بنشر مئات من عناصر القوات الخاصة عند الحدود مع
وقال مادورو- على حسابه عبر "تويتر"، اليوم الاثنين- إن "رجالنا ونساءنا من القوات الخاصة مدربون تدريبا عاليا، ويتمتعون بأرفع قدر من الأخلاق والروح المعنوية، للدفاع عن الوطن بوجه
وتشهد فنزويلا في الآونة الأخيرة أزمة سياسية عميقة على خلفية إعلان رئيس البرلمان خوان جوايدو نفسه في 23 يناير الماضي رئيسا مؤقتا للبلاد بدلا من مادورو الذي فاز في انتخابات شرعية، واعترفت بعض الدول بجوايدو رئيسا مؤقتا، وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي قالت إن كل الخيارات موضوعة على الطاولة بخصوص الأزمة في فنزويلا.
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