الرئيس الفنزويلي: جنود بلادنا وقواتنا المسلحة سيدافعون عن أرضهم

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو- أرشيفية

وكالات :

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن جنود بلاده وقواتها المسلحة، سيدافعون ببسالة عن أرضهم المقدسة بوجه الإمبراطورية، وذلك في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

جاء ذلك بعد ساعات من أمر مادورو بنشر مئات من عناصر القوات الخاصة عند الحدود مع

كولومبيا المجاورة، وسط الأزمة السياسية التي تشهدها بلاده.وقال مادورو- على حسابه عبر "تويتر"، اليوم الاثنين- إن "رجالنا ونساءنا من القوات الخاصة مدربون تدريبا عاليا، ويتمتعون بأرفع قدر من الأخلاق والروح المعنوية، للدفاع عن الوطن بوجهأي إمبراطورية، وعن أرضنا المقدسة".وتشهد فنزويلا في الآونة الأخيرة أزمة سياسية عميقة على خلفية إعلان رئيس البرلمان خوان جوايدو نفسه في 23 يناير الماضي رئيسا مؤقتا للبلاد بدلا من مادورو الذي فاز في انتخابات شرعية، واعترفت بعض الدول بجوايدو رئيسا مؤقتا، وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي قالت إن كل الخيارات موضوعة على الطاولة بخصوص الأزمة في فنزويلا.