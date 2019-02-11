طالب رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة حزب الله بضرورة الالتزام بتنفيذ تعهداته التي قطعها على نفسه بعدم التدخل في شئون الدول الأخرى، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
واعتبر السنيورة أن أي حل لمسألة سلاح الحزب يجب أن يمر بخطوات في الاتجاه الصحيح، وبما لا يخل بالتوازن الداخلي في لبنان أو يحد من
وأضاف أن "ممارسات حزب الله -وفي مقدمتها تدخلات الحزب في سوريا وغيرها- لا تسهم في تطبيق سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية التي تشهدها المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر السنيورة يطالب حزب الله بعدم التدخل في شئون الدول الأخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.