السنيورة يطالب حزب الله بعدم التدخل في شئون الدول الأخرى

وكالات :

طالب رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة حزب الله بضرورة الالتزام بتنفيذ تعهداته التي قطعها على نفسه بعدم التدخل في شئون الدول الأخرى، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

واعتبر السنيورة أن أي حل لمسألة سلاح الحزب يجب أن يمر بخطوات في الاتجاه الصحيح، وبما لا يخل بالتوازن الداخلي في لبنان أو يحد من

سلطة الدولة وقدرتها على بسط نفوذها على كامل الأراضي اللبنانية.وأضاف أن "ممارسات حزب الله -وفي مقدمتها تدخلات الحزب في سوريا وغيرها- لا تسهم في تطبيق سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية التي تشهدها المنطقة".