استطلاع رأي: 85% من الليبيين لا يثقون فى بعثة الأمم المتحدة

غسان سلامة رئيس البعثة الدعم في لبيا كتب - أحمد دراز نشر الحراك الشعبي مانديلا ليبيا، نتائج استطلاع للرأى مدته أسبوع بشأن "تحركات غسان سلامة المبعوث الأممى لدى ليبيا وتصريحاته الأخيرة بخصوص الانتخابات والأمن وأرادة الليبيين". وكشفت النتائج ، أن 85% من المشاركين فى الاستطلاع لا يثقون فى بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا ولا رئيسها غسان سلامة ولا فى قدرتهم على حل الأزمة الليبية وتحديد موعد فى الاستطلاع لا يثقون فى بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا ولا رئيسها غسان سلامة ولا فى قدرتهم على حل الأزمة الليبية وتحديد موعدلاجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فى ليبيا. وبحسب النتائج الرسمية التى نشرها الموقع الرسمى للحراك ،فقد تجاوز عدد المشاركين 153 ألف شخص، صوت 85% على فشل البعثة الأميية فى حل أزمة ليبيا السياسية وتحديد موع لاجراء انتخابات فى ليبيا مقابل 15% أيدو نجاحها.

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