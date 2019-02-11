أمريكا تواجه شبح الإغلاق الحكومي من جديد

قال سياسيون ومسؤولون، إن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه الاحتمال الحقيقي لإغلاق حكومي آخرنهاية هذا الاسبوع، بعد محادثات بين الحزبين تهدف الى تجنب انهيار تلك النتيجة في نزاع بشأن فرض قوانين الهجرة، بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وأضافت الصحيفة أن مطالب الجدار التي أطلقها الرئيس ترامب، والتي عجلت بإغلاق دام 35 يومًا وانتهى في أواخر الشهر الماضي، قضية ثانوية في الطريق المسدود الذي تطور خلال عطلة نهاية الأسبوع، جاء ذلك وفقًا لمسؤولين من كلا الحزبين.

من ناحية أخرى، انهارت المفاوضات الحساسة بسبب إصرار الديموقراطيين على الحد من عدد المهاجرين غير المصرح بهم الذين يمكن أن تحتجزهم دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية. جعل انهيار المحادثات من غير المرجح أن يتمكن المشرعون من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق اليوم الاثنين، لأنهم يأملون في القيام بذلك مجلسي النواب والشيوخ من التمرير قبل الموعد النهائي ليوم الجمعة.

وقال ريتشارد سي. شيلبي كبير المفاوضين الجمهوريين في مجلس الشيوخ "أعتقد أن المحادثات توقفت في الوقت الحالي، ولست واثقاً من أننا سنصل إلى نتيجة."

ترك الجمود الطريق لإبقاء الحكومة مفتوحة غير واضحة، كانت هناك جهود من وراء الكواليس في وقت متأخرأمس الأحد لإنقاذ المحادثات ، ولكن كان من غير المؤكد ما إذا كانت ستنجح.

وتعمل إدارات وزارة الأمن الوطني والدولة والزراعة والتجارة وعدد من الوكالات الفيدرالية الأخرى حالياً على مشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي وقع عليه ترامب في 25 ينايرالماضى، ولكن هناك بسيط لتمديد تمويل آخر قصير الأجل، ولكن عدم الوصول إلى نتيجة بحلول منتصف ليل الجمعة، سيتسبب فى نفاد هذه الوكالات من المال وتبدأ في الإغلاق مرة

أخرى.

يذكر أن قد سقوط تمويل آخر سيؤثر على العديد من الأمريكيين في غضون أيام، لأن إحدى الوكالات التي لا تمول خلال الإغلاق هي دائرة الإيرادات الداخلية، التي تقوم بمعالجة الإقرارات الضريبية لملايين الأشخاص، وأثناء الإغلاق الذي بدأ في أواخر ديسمبرمن العام الماضى رفض الآلاف من مسؤولي مصلحة الضرائب الأمريكية الظهور للعمل دون أجر، مما تسبب في تراكم العمل في عملية تقديم الإقرارات الضريبية.

كما أوضحت الصحيفة أن ترامب سيعقد اجتماعاً في مقاطعة "إل باسو" بولاية تكساس ليلة الاثنين والذي من المرجح أن يركز على مطالبه لمزيد من أمن الحدود.

و قد غرد ترامب أمس الأحد قائلا "لا أعتقد أن زعماء لجنة الحدود قد سمحوا من قبل قادتهم بعقد صفقة، إنهم يقدمون القليل جداً من المال لجدار الحدود، والآن يريدون أن يتم وضع حد أقصى على المجرمين المدانين رهن الاعتقال!".

الجدير بالذكر أن المشرعون في اللجنة المؤلفة من 17 عضوا كانوا يتداولون عروض بشأن حجم الأموال التي يمكن أن تذهب إلى الحواجز على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وقد حددوا بين 1.3 مليار و 2 مليار دولار،على عكس ترامب الذى كان يسعى إلي 5.7 مليار دولار.

ولكن خلال المحادثات كان الديمقراطيون يركزون أيضًا على الحد من قدرة دائرة الهجرة والجمارك على احتجاز المهاجرين غير المصرح بهم، والتي أصبحت قضية رئيسية للحزب بسبب معارضة الديمقراطيين لتكتيكات الاحتجاز

العدوانية لإدارة ترامب، وتضمن اقتراح الديمقراطيين فرض قيود جديدة على أسر الاحتجاز للمهاجرين الذين تم القبض عليهم ليس على الحدود ولكن في المناطق الداخلية من البلاد.

أراد الديمقراطيون أن يرفعوا هذا العدد إلى 16500، حيث لم يقتنعوا بمستوى الاعتقالات الداخلية في السنوات الأخيرة من قبل إدارة أوباما، على الرغم من أنه أقل من العدد المحتجز حاليًا بموجب سياسات إدارة ترامب.

ويريد الجمهوريون استبعاد مجموعة من المهاجرين من الحد الأقصى، وسيكون هؤلاء الأشخاص المدانين أو المتهمين بمجموعة متنوعة من الجرائم، تتراوح بين الجرائم العنيفة إلى جرائم المخدرات والجنح.

وأشات الصحيفة الأمريكية أن المسؤولون في البيت الأبيض، أصبحوا واثقين بشكل متزايد أنه من خلال إعلان حالة الطوارئ الوطنية، سيكون بمقدور ترامب إعادة توجيه مليارات الدولارات في شكل تمويل فيدرالي آخر لاستخدامه في جدار أو حواجز.

أضافت الصحيفة أن أحد السيناريوهات التي أعدت للكونجرس، هو تمرير مشروع قانون يستلزم بعض الأموال من أجل أمن الحدود، وعند هذه النقطة ستستخدم الإدارة إعلان الطوارئ الوطني لتخفيف المزيد من الأموال.

وهذا يمكن أن يوجه تحديات قانونية من الديمقراطيين وملاك الأراضي واخرين، لكن مسؤولي البيت الأبيض وبعض المستشارين الخارجيين وصفوه بأنه أفضل طريقة للمضي قدمًا، كما أدعى ترامب منذ فترة طويلة أن المكسيك ستدفع ثمن الجدار.

ومع ذلك ، فإن الانهيار التام في المحادثات يطرح مجموعة جديدة من التحديات، فإنه يزيد بشكل كبير من احتمالات إغلاق اخرللحكومة، وهذا من شأنه أن يمنع ما يقرب من 800000 عامل فيدرالي من الحصول على أجرهم إلى أجل غير مسمى.

يذكر أنه خلال الإغلاق الأخير، اعتمد البيت الأبيض على مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين بما في ذلك وكلاء حرس الحدود وضباط الخدمة السرية ومراقبي المطار ومراقبي الحركة الجوية، لمواصلة العمل بدون أجر لأكثر من شهر من أجل استمرار الخدمات الحكومية الرئيسية.

على الرغم من أن احتمالات إغلاق الحكومة قد زادت بشكل ملحوظ خلال الـ 24 ساعة الماضية، إلا أن المفاوضين لديهم الوقت لعمل شيء ما، وغالبا ما تؤدي المواعيد النهائية إلى جهود متجددة في التسوية.