عبور 44 سفينة المجرى الملاحي لقناة السويس بحمولات 1ر3 مليون طن

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس 44 سفينة بحمولات بلغت 3 ملايين و100 ألف طن، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكدت الإحصاءات الملاحية اليوم الاثنين ، أن قافلة الشمال ضمت 29 سفينة بحمولات بلغت مليوني طن كان أكبرها سفينة الحاويات الدنماركية (ماري ميرسك)
وضمت قافلة الجنوب 15 سفينة بحمولات بلغت مليونًا و100 ألف طن كان أكبرها سفينة الحاويات الليبيرية (اسطنبول) بحمولة بلغت 182 ألف طن.
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