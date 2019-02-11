وزارة الدفاع الأفغانية- أرشيفية وكالات : لقى 22 من عناصر (طالبان) مصرعهم وأصيب 8 آخرون في قصف جوي شنته المقاتلات الأفغانية على إقليم غازني، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أن من بين القتلى قائدا محليا بحركة (طالبان)،

ولم يكشف البيان عن مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بملابسات العملية أو سقوط قتلى بين صفوف الجيش.

الشرق الأوسط.وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أن من بين القتلى قائدا محليا بحركة (طالبان)،وأن القصف أسفر عن تدمير حافلتين فضلا عن كمية من الأسلحة والذخيرة.ولم يكشف البيان عن مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بملابسات العملية أو سقوط قتلى بين صفوف الجيش.

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 22 من عناصر طالبان في قصف جوي بإقليم غازني الأفغاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.