روسيا: إنشاء أول منطقة صناعية روسية خارج البلاد في مصر عام 2021

وكالات :

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الاثنين، أنها تعتزم تنفيذ أول مشروع لإنشاء منطقة صناعية خارج البلاد عام 2021، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأوضحت الحكومة أن أول منطقة صناعية خارج البلاد سيتم إنشاؤها في مصر، وفقا لأوراق المشروعات الوطنية التي نشرتها الحكومة

الروسية على موقعها الإلكتروني.



وأشارت إلى أنه كان قد تم التوقيع على الاتفاقية الحكومية الدولية بين مصر وروسيا التي تنظم معايير المنطقة الخاصة في 23 مايو 2018.

