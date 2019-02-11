أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الاثنين، أنها تعتزم تنفيذ أول مشروع لإنشاء منطقة صناعية خارج البلاد عام 2021، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضحت الحكومة أن أول منطقة صناعية خارج البلاد سيتم إنشاؤها في مصر، وفقا لأوراق المشروعات الوطنية التي نشرتها الحكومة
وأشارت إلى أنه كان قد تم التوقيع على الاتفاقية الحكومية الدولية بين مصر وروسيا التي تنظم معايير المنطقة الخاصة في 23 مايو 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: إنشاء أول منطقة صناعية روسية خارج البلاد في مصر عام 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.