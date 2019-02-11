روس نفط: اتفاق "أوبك+" تهديد لحصتنا في الأسواق

رئيس شركة النفط الروسية

وكالات :

حذر رئيس شركة النفط الروسية "روس نفط" إيغور سيتشين، من تداعيات اتفاق "أوبك+"، الذي أبرمته دول نفطية مستقلة بقيادة روسيا مع منظمة "أوبك"، على حصة روسيا في سوق النفط العالمية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال رئيس الشركة ـ في تصريح اليوم الاثنين ـ "إن خفض إنتاج الخام من قبل الدول المشاركة في الاتفاق خلق ظروفا مواتية للمنتجين الأمريكيين للتمدد في سوق النفط

العالمية، وبات يشكل تهديدا استراتيجيا لتنمية صناعة النفط في روسيا".وأضاف سيتشين، أن الشركات الروسية في ظل هذه الظروف قد تسجل خسائر لا تعوض في حصتها بهذه السوق الحيوية، مشيرا إلى أن منتجي النفط في الولايات المتحدة رفعوا حجم إنتاجهم بشكل كبير بسبب انخفاض العبء الضريبي ووجود محفزات استثمارية.وكانت دول منتجة للنفط من داخل منظمة "أوبك" وخارجها بقيادة روسيا والسعودية ( أبرز المنتجين للخام في العالم) ، قد اتفقت على خفض إنتاجها من الذهب الأسود منذ عام 2017 لخلق توازن بين العرض والطلب ودعم الأسعار المتهاوية، ومنذ ذاك الوقت تم تمديد الاتفاق مرتين.وفي إطار الاتفاق يتوجب على روسيا تقليص إنتاجها بحلول مايو المقبل بنسبة 2%، ليصل إلى 11.2 مليون برميل يوميا، وفي الشهر نفسه يتعين على الدول المشاركة في الاتفاق أن تقرر ما إذا كان سيتم تمديده حتى نهاية 2019.