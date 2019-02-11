كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مادورو: قواتنا المسلحة ستدافع عن أرضها المقدسة بوجه "الإمبراطورية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن جنود بلاده وقواتها المسلحة سيدافعون ببسالة عن "أرضنا المقدسة بوجه الإمبراطورية"، وهو تعبير يقصد به الولايات المتحدة.

وبعد ساعات من أمره بنشر مئات من عناصر القوات الخاصة عند الحدود مع كولومبيا المجاورة، وسط الأزمة السياسية التي تشهدها بلاده، غرّد مادورو على حسابه في "تويتر" وعرض مشاهد لحماس الجنود وهم يرددون بوجوده شعارات مؤيدة له ويعيدون إطلاق قسم الدفاع عن الوطن و"الأرض المقدسة".

وكتب الرئيس الفنزويلي على "تويتر" تحت مشاهد مشاركته الجنود حماسهم عند الحدود مع كولومبيا: "إن رجالنا ونساءنا من القوات الخاصة FANB، مدربون تدريبا عاليا، ويتمتعون بأرفع قدر من الأخلاق والروح المعنوية، للدفاع عن الوطن بوجه أي إمبراطورية، وعن أرضنا المقدسة. يحيا الجنود، جنود الوطن!".

وتشهد فنزويلا في الآونة الأخيرة أزمة سياسية عميقة على خلفية إعلان رئيس البرلمان، خوان غوايدو، نفسه في 23 يناير رئيسا مؤقتا للبلاد، بدلا من مادورو، الذي فاز في انتخابات شرعية.

واعترفت بعض الدول بغوايدو رئيسا مؤقتا، وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي قالت إن كل الخيارات موضوعة على الطاولة بخصوص الأزمة في فنزويلا.