كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأوزبكي يعيد تشكيل مسؤولين أمنيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عين الرئيس الاوزبكي، شوكت ميرزيوييف، رؤساء أمن الدولة الجديدين ووزارة الدفاع، بعد استقالة رئيس الأمن السابق لأسباب صحية، وفقا لما ذكره مكتب الرئيس، اليوم الاثنين.

وقال مكتب "ميرزيوييف"، في بيان، إن ايختيور عبد اللاييف، 52 عاما، استقال من منصب رئيس جهاز أمن الدولة، بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين.

وقد تم تعيين عبد السلام عزيزوف، 59 عاما، حتى الآن وزيرًا للدفاع، رئيسًا جديدًا لأمن الدولة. وأصبح بخدير قربانوف، القائد السابق لمنطقة طشقند العسكرية ورئيس إدارة شرطة طشقند، وزيرًا للدفاع.