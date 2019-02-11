كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتشار جرافيتى معاد لليهود فى باريس لاستدعاء أحداث المحرقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم فتح تحقيق جنائي في فرنسا بعد ظهور كتابات معادية للسامية تشير إلى أحلك أيام الهولوكوست في شوارع العاصمة الفرنسية باريس.

وقد تم رش كلمة "جودين"-اليهود بالألمانية- بالطلاء الأصفر على نافذة متجر الكعك في الدائرة الرابعة بالمدينة مساء السبت.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم الإثنين، أنّ هذه هي المنطقة التاريخية في العاصمة، حيث تم اعتقال الآلاف من الرجال والنساء والأطفال من قبل الشرطة الفرنسية المتعاونة والجنود الألمان خلال الحرب العالمية الثانية.

واضطر كثيرون إلى ارتداء نجوم صفراء يحددون دينهم، وكانت أعمالهم "معلمة" بكلمة "يهودي" قبل أن يكونوا متورطين في موتهم في معسكرات الاعتقال.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، أثناء حديثه عن الحادث الأخير، إنه علامة معادية للسامية في وسط باريس.

وأضاف: "جرافيتى واحد كثير جداً، جودين برسائل صفراء، حيث أن الدروس الأكثر مأساوية من التاريخ لم تعد تنير الضمائر"، وأضاف: "ردّنا هو القيام بكل ما يلزم للتأكد من أن مرتكب هذا الحادث سيحاكم، تعهدنا، وألاّ ندع أي شيء يمر.

وقال جيل أبيكاسيس، مالك متجر باجلشتاين على جزيرة سانت لويس: "لقد اكتشفنا هذه العلامة صباح يوم السبت، وربما تمت الليلة الماضية من الجمعة إلى السبت".