كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. موسكو: أمن إسرائيل مهم لكن ضرباتها في سويا غير مبررة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، للصحفيين، إن أمن إسرائيل هو القضية الأهم بالنسبة لروسيا، لكن ضربات سلاح الجو الإسرائيلي على الأراضي السورية غير شرعية وغير مبررة.

وأضاف "ريابكوف": "بالنسبة لنا، فإن أمن إسرائيل له أهمية قصوى. وليس معنى هذا أن الهجمات الإسرائيلية على أهداف في سوريا، بما في ذلك الأهداف التي ترتبط بشكل أو بآخر بإيران، مشروعة أو قانونية ويمكن تبريرها".

وأكد نائب وزير الخارجية: "لا، نحن ندينهم، أنهم غير شرعيين. لكن هذا لا يعنى، مرة أخرى، أننا لا يجب أن نهتم بأمن إسرائيل".

ويأتي هذا البيان، بعد أن قال الجيش الإسرائيلي، إنه هاجم مخازن أسلحة إيرانية مزعومة في سوريا وعدة بطاريات للدفاع الجوي. وكان الهجوم، وفقًا لجيش الدفاع الإسرائيلي، رد فعل على محاولة هجوم صاروخي على مرتفعات الجولان، والتي تم الإبلاغ عنها في وقت سابق.