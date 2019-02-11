كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لوليسغارد" يصل صنعاء للقاء "غريفيثس" وميليشيا الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت مصادر "العربية" أن الجنرال مايكل لوليسغارد، رئيس فريق المراقبين الأممين في لجنة إعادة الانتشار، وصل صباح الاثنين إلى العاصمة اليمنية صنعاء قادماً من عدن.

ومن المتوقع أن يصل إلى صنعاء، في وقت لاحق اليوم، مارتن غريفيثس المبعوث الأممي للقاء لوليسغارد وقيادات في جماعة الحوثي الإنقلابية لتباحث بشأن الخطة الجديدة لإعادة الانتشار في الحديدة، وفقاً لاتفاق ستوكهولم بين الحكومة الشرعية والحوثيين.

من جانبها، قالت الحكومة اليمنية إنها حريصة على تنفيذ اتفاق السويد كمنظومة متكاملة، وأن مهمة المبعوث الأممي هي إعلان الطرف المتسبب في المعاناة الإنسانية.

وكان وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، ماجد فضايل، قال إن المشاورات اليمنية الجارية في الأردن بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين، استقرت على قائمة أولية تضم 2200 أسير سيكونون ضمن عملية التبادل، مضيفاً أن العدد قابل للارتفاع.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن فضايل قوله إن المشاورات مستمرة، وإن فترة التوقف الوجيزة ستستغل كي يعود خلالها الطرفان إلى المرجعيات السياسية لمناقشة بعض الأمور التي تحتاج إلى قرار مثل رفض الميليشيات الحوثية إطلاق سراح الشخصيات الأربع المشمولة بالقرار 2216.

فضايل شدد على أن عملية تبادل الأسرى لا تُسقط الحقوق في رفع دعاوى قضائية على اعتبار أن هذا النوع من القضايا لا يسقط بالتقادم.