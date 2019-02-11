كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ترامب" لا يزال يفكر في أمر تنفيذي بتمويل الجدار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إلى أنه لا يزال يفكر في أمر تنفيذي بتمويل الجدار إذا انهارت مفاوضات الكونجرس، وذلك قبيل مسيرة في مدينة إل باسو بولاية تكساس، لتعزيز الدعم للجدار الحدودي المقترح.

وقال النائب توم مكلينتوك، - الذي شجع "ترامب" على إنهاء الجمود باستخدام صناديق الطوارئ الوطنية لبناء الجدار -: "الرئيس على أساس قانوني سليم لإعلان حالة الطوارئ الوطنية. لقد تم الإعلان عن 58 حالة طوارئ وطنية منذ أن تم سن القانون في عام 1976 ، و 31 حاليًا ناشطة حاليًا ، لذا لا يعد هذا أمرًا غير مسبوق".

وفي سياق متصل، قال النائب المحافظ، مارك ميدوز، رئيس تكتل الحرية في مجلس النواب، إنه يتوقع أن يتصرف الرئيس بمفرده، إذا فشل الكونجرس في التوصل إلى حل وسط.

وأضاف "ميدوز" في برنامج "Face the Nation" على شبكة "سي بي أس": "أتوقع أن يتخذ الرئيس نوعًا من الإجراءات التنفيذية. من المؤكد أن حالة الطوارئ الوطنية جزء من ذلك. هناك بعض الأشياء الأخرى في صندوق الأدوات التي يمكنه استخدامها ".

وتابع: "لكنني أتوقع منه أن يفعل ذلك إذا لم نتوصل إلى حل وسط، لدينا حوالي 24 ساعة للقيام بذلك، وسيكون أمام المشرعين حتى 15 فبراير لتقديم مشروع قانون إلى مكتب ترامب أو سيبدأ إغلاق حكومي جزئي آخر."

وكان قد أكد القائم بأعمال كبیر موظفي البیت الأبیض، میك مولفاني، یوم الاحد، إن الرئیس الامریكي دونالد ترامب سیقیم الجدار على طول الحدود مع المكسیك "سواء وافق الكونجرس ام لم یوافق".

وقال "مولفاني"، في مقابلة مع شبكة (فوكس نیوز) الاخباریة الأمریكیة: "سیقوم الرئیس ببناء الجدار.. سنأخذ المال الذي یمكننا الحصول علیه، وسنبحث بعدھا عن مال في أماكن أخرى بشكل قانوني، بھدف تأمین ھذه الحدود الجنوبیة.. سیتم بناؤه (الجدار) مع أو بدون الكونجرس".