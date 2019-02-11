بعد عودة البعثة الرجاوية للمغرب.. هذا ما قام به المدرب كارتيرون

يحرص باتريس كارتيرون، المدرب الجديد لفريق الرجاء الرياضي، على متابعة تفاصيل مباراة أمل النسور الخضر الأخيرة، أمام نهضة الزمامرة، للوقوف على أداء مجموعة من اللاعبين الشباب، وذلك بحضور فتحي جمال، المدير الرياضي للفريق.

المدرب الفرنسي الجديد، الذي تولى قيادة الرجاء خلفاً للإسباني المقال من منصبه خوان كارلوس غاريدو،يتجه نحو منح الفرصة للاعبين متألقين مع الأمل للمشاركة بتداريب الفريق الأول، خصوصاً وأن الفريق كان حريصا ومنذ بداية الموسم الرياضي الجاري على منح الفرصة لأسماء شابة، سطع نجمها محلياً وقارياً، كاللاعب سفيان الرحيمي، الذي فاجئ الجميع بأداه بكأس “الكاف”.

ويسعى كارتيرون إلى أن يكون قريباً من جميع التفاصيل الخاصة بفريقه الجديد الرجاء، والذي أكد في تصريحاته السابقة، أنه كان يتابع مبارياته، كما لديه فكرة عن أبرز اللاعبين بالترسانة البشرية للنسور الخضر وأداءهم.

يشار، إلى أن رفاق حذراف، قد غادروا نهاية الأسبوع البطولة العربية للأندية رغم فوزهم إياباً أمام النجم الساحلي، لتنحصر منافسة الفريق هذا الموسم على الواجهتين المحلية وكأس الكنفدرالية الإفريقية، الذي توجت المجموعة بنسخته الأخيرة.