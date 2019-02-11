لمجرد يصور “كليب” جديد مع “نامبر وان” في فرنسا

حدد الفنان سعد لمجرد، شهر مارس المقبل، تاريخا لتصوير أغنيته “الديو” مع النجم المصري محمد رمضان، الذي سبق أن سجل أغنيته قبل مدة طويلة.

وكشف محمد رمضان، أو “نامبر وان” كما يحلو لعشاقه تلقيبه، في تصريحات للصحافة، أخيرا، أن الكليب سيصور في باريس في مارس المقبل، ويصدر في بداية فصل الصيف.

يذكر أن لمجرد منشغل في التحضير لأعمال جديدة يصدرها، إذ إنه كان يعمل مع عضو مجموعة لفناير، في الفترة الأخيرة على تسجيل أغنية في باريس، تصدر على شكل فيديو كليب من إخراج عبد الرفيع العبديوي.

ويلاحظ أن لمجرد يقاوم محنته أمام القضاء الفرنسي بالعطاء الفني، في انتظار ما ستسفر عنه تطورات التحقيقات في قضيتيه المتهم فيهما بالاغتصاب.