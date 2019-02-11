ضجت مواقع التواصل في المغرب، أخيرا، بواقعة منع فنان مغربي كفيف، من دخول مطعم في مدينة الدارالبيضاء، وذلك بسبب التمييز، لأنه شخص كفيف، حسب تصريحاته.
وكشف مرافق الفنان عبد الفتاح النكادي، في تدوينة على “فايسبوك” ما حصل معهم رفقة صديق ثالث، وكتب: “موقف سخيف ومخجل تعرضت له اليوم، مطعم الطونكان، رفض استقبالنا لأن مرافقنا كان أعمى النظر، الأمر يتعلق بفتاح النكادي، مبدع موسيقى “وجع التراب”، ورفقة عبد الحق تكروين، أحد أعمدة مجموعة النورس..”.
وأوضح المطعم، الذي شهد الواقعة عبر “فايسبوك” أن ما يتم تداوله، لا أساس له من الصحة، وأن الفنان المغربي كان رفقة شخصين لا يُسمح بقبول دخولهما، مشددا على أن منع دخول الثلاثة أشخاص لم يكن بسبب ضعف بصر الفنان، وإنما بسبب الشخصين، اللذين كانا رفقته.
كانت هذه تفاصيل خبر منع مبدع موسيقى “وجع التراب” من دخول مطعم لأنه كفيف.. روايتان للواقعة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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