غوغل يكرم أشهر حماة في السينما المصرية.. تعرف عليها

تغيرت واجهة محرك البحث الشهير “غوغل”، اليوم الاثنين، في الدول العربية، إذ ظهرت فيها النجمة المصرية الراحلة، ماري منيب، في رسم كاريكاتوري.

وتحل اليوم 11 فبراير من، ذكرى ميلاد منيب، الملقبة بأشهر حماة نسبة لأدوارها، علما أنها ولدت عام 1905، في بيروت في لبنان.

ورحلت النجمة المصرية، عام 1969، بعدما أثرت الكوميديا المصرية، والعربية بأعمال شهيرة، مثل “بابا أمين”، و”سي عمر”، و”المليونيرة الصغيرة”.

ماري منيب بدأت حياتها الفنية راقصة في الملاهي، وانطلاقتها الحقيقية في عالم الفن كانت في ثلاثينيات القرن العشرين على المسرح، بعد انضمامها إلى فرقة الريحاني، عام 1937، حيث قدّمت أشهر أعمالها في المسرح والسينما، التي اشتُهرت فيها بدور الحماة، التي تحاول تخريب حياة أبنائها بالتدخل المفرط فيها.

يذكر أن حفيد الفنانة ماري منيب هو المطرب الراحل عامر منيب.