رسميا.. الدفاع الجديدي يتعاقد مع بادو الزاكي خلفا للفرنسي فيلود

أعلن فريق الدفاع الحسني الجديدي، مساء أمس الأحد، تعاقده الرسمي مع المدرب بادو الزاكي، من أجل قيادة الفريق إلى غاية نهاية الموسم الرياضي الحالي، وذلك بعد الانفصال بالتراضي مع مدربه الفرنسي هوبير فيلوك، بسبب توالي النتائج السلبية

وأصدر النادي الدكالي، مساء أمس الأحد، بلاغا رسميا يؤكد فيه انفصاله بالتراضي مع هوبير فيلود ومساعده ستيفان غولمان، وذلك بعد الهزيمة التي حصدها في آخر دورة من البطولة الاحترافية، على يد فريق أولمبيك خريبكة.

وأكد الفريق الجديدي أنه سيقدم مدربه الجديد بادو الزاكي لوسائل الإعلام مساء اليوم الإثنين، ليكون بذلك الزاكي هو ثالث مدرب يشرف على الفريق هذا الموسم، بعد كل من عبد الرحيم طالب وفيلود.

ويحتل الدفاع المركز 11 في سلم ترتييب البطولة الاحترافية، برصيد 20 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الأخير.