الناصرة: عائلة تناشد بالمساعدة في البحث عن ابنتها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ناشدت عائلة الفتاة دميانا حزبون (15 عاما) من مدينة الناصرة، مساعدتها في البحث عن ابنتها المفقودة منذ أكثر من أسبوع.

وقالت العائلة إن ابنتها خرجت من البيت مساء يوم الأحد الموافق 2019.2.3 دون أن تحمل هاتفها الخليوي، ومنذ ذلك الحين لم يظهر أي أثر لها.

وأشارت العائلة إلى أن الفتاة نحيفة الجسم، ولون شعرها أسود، عيناها سوداوان، وارتدت سروال "جينز" بلون عنابي.

وطلبت العائلة من كل من تتوفر لديه أية معلومة حول المفقودة أن يتصل إليها ويساعدها من أجل العثور على ابنتها المفقودة.